The Warehouse Project reveals massive lineup for 2018 season

The final party at Store Street looks to be one to remember.

Manchester’s The Warehouse Project has revealed the line-up for its 2018 season, which kicks off on September 22 with the ‘Welcome To The Warehouse’ party.

Season highlights include the ‘Four Tet & Friends’ day party on October 6 featuring Josey Rebelle, recent FACT mixers Space Afrika and a B2B set with Ben UFO and Four Tet himself, and a day and night party from Rush Hour Recordings on October 13.

There’s also a Daniel Avery-curated lineup on October 20 featuring Marcel Dettmann, Avalon Emerson and Dr Rubinstein, Jackmaster’s ‘Mastermix Allnighter’ on December 7 with DJ Stingray, Helena Hauff and Lena Willikens, and The Black Madonna’s We Still Believe party on December 15.

Denis Sulta will also host a ‘Sulta Selects’ party on November 23, which features sets from Tom Trago, Bambounou & Eclair Fifi and Baba Stiltz.

Details for the season’s closing parties – including New Year’s Eve and New Year’s Day raves – have yet to be announced. Pre-sale tickets will go on sale July 26, whilst general release is July 27 – tickets can be bought at the Warehouse Project website.

Check out the full list of events below.

Saturday September 22

WELCOME TO THE WAREHOUSE

SETH TROXLER

DIXON

PEGGY GOU

MALL GRAB

MIDLAND b2b

ROMAN FLUGEL

DJ SEINFELD

CALL SUPER

LONE

WILLOW

OR:LA

DEKMANTEL SOUNDSYSTEM

KRYSKO & GREG LORD

ZUTEKH DJS

17:00 – 05:00 – Store Street

Friday September 28

25 YEARS OF THE ESSENTIAL MIX

THE MARTINEZ BROTHERS

PETE TONG

JACKMASTER & EATS EVERYTHING – ’93 SPECIAL

ARTWORK

B.TRAITS

JASPER JAMES b2b HARRI

HAAi

THEO KOTTIS

KRYSKO b2b GREG LORD

LEWIS BOARDMAN

ZUTEKH DJs

HOLLY LESTER

ANDREW HILL

JONJOSE & CELINO

highlights on Radio 1 (logo)

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday September 29

SOLARDO PRESENTS HIGHER

SOLARDO

CLAUDE VON STROKE

HEIDI

PAUL WOOLFORD

DENSE & PIKA

SEB ZITO

DE LA SWING

MASON MAYNARD

PIRATE COPY

MASON COLLECTIVE

SOLA RECORDS:

HUXLEY

DEL-30

ELI BROWN

OLLI RYDER & LUKE WELSH

20:00 – 05:00 – Store Street

Wednesday October 3

ROSS FROM FRIENDS – LIVE

19:00 – 23:00 – Gorilla

Friday October 5

METROPOLIS BIRTHDAY

ANDY C – 3HRS

HYPE & HAZARD

NOISIA

SERUM & VOLTAGE

DANNY BYRD

NORTH BASE B2B MOLLIE COLLINS

Room 2.

GOLDIE – ANYTHING GOES

TODDLA T

SPECIAL REQUEST

DONAE’O

REDLIGHT

BARELY LEGAL

TS7

SAMMY VIRJIL

THE STEPPAHS

FRANKEE D

MCs: TONN PIPER, EKSMAN, MC AD, TRIGGA

Room 3:

MADE IN MANCHESTER:

ROWNEY & PROPZ / MARK XTC B2B PROPHECY

BOU / SONIC B2B SILVER / DAWN RAID

SAPPO B2B MARK OD / NIKKI EUPHONIQUE

JACK BANNER B2B KAZ / BASS JEDI

INDIK B2B JAZZY LIONES B2B NEMESIZ

HOSTED BY MCS

TODDLAH / BIC / LONGMAN / HARRIBO / DIAMOND

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday October 6

FOUR TET & FRIENDS – ALL DAY LONG (2pm – MIDNIGHT)

FOUR TET

FOUR TET b2b BEN UFO

ANTHONY NAPLES

JOSEY REBELLE

FLAVA D

WILLOW

COURTESY

TARAVAL

BATHING (LIVE)

BAKE

HIDDEN SPHERES

SPACE AFRIKA

CERVO & CONTOURS

14:00 – 00:00 – Store Street

Friday October 12

ANNIE MAC PRESENTS…

ANNIE MAC

MALL GRAB

HONEY DIJON

CASSIUS

MELLA DEE

MOXIE

CHAOS IN THE CBD

HONEY SOUNDSYSTEM

SEVERINO

BIG MIZ

SAOIRSE

GIDEON (NYC DOWNLOW)

BRAME & HAMMO

WILL TRAMP

HOLLY LESTER

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday October 13

RUSH HOUR (DAY & NIGHT 2PM – 2AM)

HUNEE

ANTAL

MOODYMANN

GERD JANSON

SOICHI TERADA x KUNIYAKA x SAUCE81 – LIVE

SADAR BAHAR

DJ NOBU

SAN PROPER

SASSY J

SANDRIEN

JORDAN GCZ

DJ OKAPI

JON K

MAFALDA

MARGIE

KRYSKO & GREG LORD

HIGH HOOPS

14:00 – 02:00 – Store Street

Thursday October 18

JON HOPKINS

19:00 – 23:00 – Albert Hall

Friday October 19

Patrick Topping presents

PATRICK TOPPING (3 HR SET)

GREEN VELVET

PAUL JOHNSON

MELÉ

DJ HAUS

DIXON AVENUE BASEMENT JAMS

K-HAND

ELLIOT ADAMSON

B2B MANPOWER

ALEX VIRGO

RICHIE STEEDMAN & BEN WOOD

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday October 20

Curated by Daniel Avery

MARCEL DETTMANN

DAPHNI

DANIEL AVERY

BLAWAN

AVALON EMERSON

CALL SUPER

DR RUBINSTEIN

SKEEMASK

ANASTASIA KRISTENSEN

HAAi

PEACH

IDA

RE:NI

JOHN LOVELESS

MEANS&3RD

19:30 – 05:00 – Store Street

Friday October 26

WHP HALLOWEEN SPECIAL

presented by TQD & MY NU LENG

ROOM 1:

MY NU LENG

TQD ft FLAVA D, DJ Q & ROYAL T

MIKE SKINNER

DUB PHIZIX & STRATEGY

P MONEY

SIR SPYRO

CHIMPO

EMERALD

ROOM 2:

Maraki vs Butterz:

BUSHBABY

FINEART

DISMANTLE

ELIJAH & SKILLIAM

CHAMPION

SHARDA

ROOM 3:

SWING TING:

ANZ

CHRYSTAL & CARMEL

FINN

RONIN

FLORENTINO

SAMRAI

PLATT

MC FOX

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday October 27

WHP vs MOTION

ROOM 1:

ALAN FITZPATRICK

CHRIS LIEBING

DENSE & PIKA

PAN-POT

SAM PAGANINI

EM WILLIAMS | ELLIE STOKES

ROOM 2 – FUSE

ARCHIE HAMILTON

ENZO SIRAGUSA

RICH NXT

ROSSKO

SEB ZITO

TOM RIO

ROOM 3 – Bitch, Please!

ANNA WALL

JAMES DYER & JACK SCALES

KRYSKO & GREG LORD

WILLIAM DJOKO

ZEN ZERO

18:00 – 05:00 – Store Street

Friday November 2

UNDERWORLD

& special guests to be revealed.

19:30 – 04:00 – Store Street

Saturday November 3

KNEE DEEP

ROOM 1:

HOT SINCE 82

KERRI CHANDLER

SKREAM

YOUSEF

LA FLEUR

ROOM 2:

APOLLONIA – 4 HRS

DYED SOUNDOROM, SHONKY, DAN GHENNACIA

KIM ANN FOXMAN

LAUREN LO SUNG

ROOM 3:

PBR STREETGANG

KRYSKO

GINA BREEZE

OLLI RYDER & LUKE WELSH

19:30 – 05:00 – Store StreetSaturday 3rd November

BONOBO presents OUTLIER

BONOBO (dj)

GEORGE FITZGERALD – LIVE

GILLES PETERSON

PALMS TRAX

SHANTI CELESTE

JOSEY REBELLE

NOW WAVE DJS

16:00 – 01:00 – Mayfield Depot

Tuesday November 6

FEVER RAY

19:00 – 23:00 – Mayfield Depot

Thursday November 8

BUGZY MALONE

19:00 – 23:00 – Mayfield Depot

Friday November 9

BUGZY MALONE

19:00 – 23:00 – Mayfield Depot

Friday November 9

Adam Beyer presents DRUMCODE

ADAM BEYER

ADAM BEYER b2b MACEO PLEX

AMELIE LENS

ENRICO SANGUILIANO

IDA ENGBERG

LAYTON GIORDANI

MAETRIK – LIVE

WEHBBA

GREG LORD

LUCA DE-SANTO

RUDOSA

TRANSCODE

21:30 – 06:00 – Store Street

Saturday November 10

BICEP – Live

LEON VYNEHALL – Live

JUJU & JORDASH

MARIE DAVIDSON

HAMMER

17:30 – 01:00 – Mayfield Depot

Saturday November 10

WHP presents DJ EZ & HANNAH WANTS

ROOM 1:

DJ EZ

HANNAH WANTS

SHADOW CHILD

KLOSE ONE

JESS BAYS

resident

ROOM 2:

TODD EDWARDS

JACK SWIFT

TOM SHORTERZ

DEVSTAR

ROOM 3

CAAL & TECHNIK

NIGHTWRK

HAZE

21:00 – 04:00 – Store Street

Friday November 16

Above & Beyond presents COMMON GROUND

ABOVE &

BEYOND

AMY WILES

BEN BOHMER

GRUM

JOSEP

OLIVER SMITH

SPENCER BROWN

+ ANJUNA HQ TAKEOVER

21:30 – 04:00 – Store Street

Saturday November 17

Mau5trap present

DEADMAU5

& Special guests

21:00 – 04:00 – Store Street

Friday November 16

SONNY FODERA SOLOTOKO AT THE ALBERT HALL

SONNY FODERA

DANNY HOWARD

MAT.JOE

GENE FARRIS

SAFRON STONE

21:00 – 04:00 – Albert Hall

Friday November 23

SULTA SELECTS

DENIS SULTA

MODESELEKTOR DJ SET

MIDLAND

TOM TRAGO

SHANTI CELESTE

BAMBOUNOU

& ECLAIR FIFI

BABA STILTZ

COURTESY

JAMIE 3:26

SPENCER PARKER

PEACH

SALLY C

CROMBY

DART

21:00 – 05:00 – Store Street

Saturday November 24

PARADISE – DAY & NIGHT

ROOM 1:

JAMIE JONES

RICHY AHMED b2b ALAN FITZPATRICK

PATRICK TOPPING

KiNK – LIVE

MARK JENKYNS

ROOM 2:

PAUL WOOLFORD

MARQUIS HAWKES

MATT TOLFREY

DENNIS CRUZ

EAST END DUBS

ROOM 3:

ANNA WALL

BEN STERLING

PAOLO FRANCESCO

14:00 – 02:00 – Store Street

Friday November 30

MK AREA 10

MK

DISCIPLES

LEE FOSS

WAZE & ODYSSEY

RIVA STARR

JOSH BUTLER

WILL CLARKE

PROK & FITCH

ELI & FUR

KC LIGHTS

ELI BROWN

BOOTS & KATS

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday December 1

AVA x WHP

SVEN VATH

BICEP

DJ KOZE

PEGGY GOU

CHARLOTTE DE WITTE

SUNIL SHARPE

HAMMER

SAOIRSE

NEZ

SWOOSE & CROMBY

TIMMY STEWART

KERRIE – LIVE

QUINTON CAMPBELL

GREG LORD

HOLLY LESTER

JIKA JIKA!

HIGH HOOPS

17:30 – 06:00 – Store Street

Friday December 7

Jackmaster & Numbers presents MASTERMIX ALLNIGHTER

ROBERT HOOD

JACKMASTER

OMAR S

BEN UFO b2b JOY ORBISON

HELENA HAUFF

DJ STINGRAY

AVALON EMERSON

LENA WILLIKENS

SPENCER

WILLOW

SAOIRSE

BRYAN KESSLER

KRYSKO

ZUTEKH DJS

BLASHA & ALLATT

MANAMI BABA

21:00 – 06:00 – Store Street

Saturday December 8

SOUNDS OF THE NEAR FUTURE

PUSHA T

AJ TRACEY

SLOWTHAI

CLAMS CASINO

CHILDREN OF ZEUS

FLOHIO

SUSPECT

STRIPES

VEGYN

ALEXANDER NUT

MARTELO

MARTHA (NTS)

SKENGDO x AM

KENNY ALLSTAR

TIFFANY CALVER

METRODOME & BLACK JOSH

JETSSS

RICH REASON

NOW WAVE DJS

19:00 – 03:30 – Store Street

Friday December 14

WHP & Kaluki Presents ALL NIGHT LONG

JOSEPH CAPRIATI

100% JC

EATS EVERYTHING

ALL NIGHT LONG

SKREAM

OPEN TO CLOSE

21:30 – 05:00 – Store Street

Saturday December 15

We Still Believe

THE BLACK MADONNA

THE BLACK MADONNA b2b HONEY DIJON

MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE

HONEY DIJON

KRYSTAL KLEAR

JAYDA G

BRADLEY ZERO

CRAZY P SOUNDSYSTEM

OCTO OCTA – LIVE

LOVEFINGERS

HAAi

PEACH

GIDEÖN

KRYSKO & JAMES HOLROYD

GRAINGER

WILL TRAMP & JAMIE BULL

GINA BREEZE

BLOOM DJS

16:00 – 04:00 – Store Street

Saturday December 15

SASHA – REFRACTED LIVE

SASHA

19:00 – 23:00 – At The Apollo

Wednesday December 26

CRU CAST:

SKEPSIS

DARKZY

MR VIRGO

BRU-C

TS7

LAZCRUFULL 3 ROOM LINE-UP TO BE REVEALED

21:30 – 04:00 – Store Street