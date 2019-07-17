Manchester’s biggest party has revealed its full lineup for 2019.
Goldie, Underworld and Four Tet B2B Skrillex are just some the acts that have been announced by The Warehouse Project for its 2019 edition.
The full lineup for the 2019 edition of Manchester’s biggest party includes parties curated by Annie Mac and Bicep, an appearance from Manchester legends Swing Ting and the inaugural edition of Homo Electric’s Homobloc festival, featuring Roisin Murphy, Larry Heard, Robyn, Palms Trax and more.
The Warehouse Project will take place from September 20, 2019 to January 1, 2020 at the newly launched, 10,000 capacity venue Depot. Tickets are available now.
Check out the full lineup for 2019 below.
FRIDAY, OCTOBER 4
ALL NIGHT LONG:
DEPOT:
THE MARTINEZ BROTHERS (ALL NIGHT LONG)
CUTTIN HEADZ (ALL NIGHT LONG)
CONCOURSE:
EATS EVERYTHING (ALL NIGHT LONG)
ARCHIVE:
HONEY DIJON (ALL NIGHT LONG)
FRIDAY, OCTOBER 11
WHP PRESENTS:
MK
DIPLO
GORGON CITY
RIVA STARR
LEFTWING:KODY
LOW STEPPA
WEISS
KC LIGHTS
MEDUZA
DOM DOLLA
PAX
NIGHTLAPSE
UNDERSTATE
BISCITS
LEWIS JORDAN
SATURDAY, OCTOBER 12
FAC51 – THE HACIENDA:
HACIENDA CLASSICAL
SOUL II SOUL
A CERTAIN RATIO
LOUIE VEGA
DAVID MORALES
MARSHALL JEFFERSON
MIKE PICKERING
GRAEME PARK
GREG WILSON
JUSTIN ROBERTSON
K KLASS
TOM WAINWRIGHT
PLUS VERY SPECIAL GUESTS THE RETURN OF SUB SUB
SATURDAY, OCTOBER 19
DRUMCODE:
ADAM BEYER
ALAN FITZPATRICK
B.TRAITS
BART SKILLS
BEC
BOXIA
DENSE & PIKA
ENRICO SANGIULIANO
IDA ENGBERG
JOEL MULL
LAYTON GIORDANI
MACEO PLEX
MAYA JANE COLES
MONIKA KRUSE
PAN-POT
PIG & DAN
SAMA
VICTOR RUIZ
WEHBBA
FRIDAY, OCTOBER 25
WHP PRESENTS:
DEPOT:
CAMELPHAT
SKREAM
JORIS VOORN
YOUSEF
WILL EASTON
CONCOURSE:
MICHAEL BIBI PRESENTS ISOLATE
WAFF
ARCHIE HAMILTON
LAUREN LO SUNG
ARCHIVE:
HEIDI
DETLEF
LATMUN
MASON COLLECTIVE
ALISHA
JOSH BAKER
SATURDAY, OCTOBER 26
CURATED BY FOUR TET:
FOUR TET
SKRILLEX
FOUR TET b2b SKRILLEX
JON HOPKINS dj
PEGGY GOU
DAPHNI
MALL GRAB
HESSLE AUDIO ft
BEN UFO, PEARSON SOUND & PANGAEA
AVALON EMERSON
COURTESY
SKEE MASK
LONE
SAOIRSE
DJ Q
FLAVA D
CHAMPION
SHERELLE
MARTHA
D.TIFFANY
BARELY LEGAL
UPSAMMY
KRYSKO
SWING TING
EAT YOUR OWN EARS DJS
SATURDAY, NOVEMBER 2
ANNIE MAC PRESENTS HALLOWEEN SPECTACULAR:
DEPOT:
ANNIE MAC
GREEN VELVET
DENIS SULTA
MELLA DEE
KETTAMA
REBUKE
JAGUAR
ARCHIVE:
SPECIAL REQUEST
PARANOID LONDON – LIVE
RANDALL – ACID HOUSE SET
KORNEL KOVACS
ECLAIR FIFI
NITE FLEIT
JOSSY MITSU
FINN
CONCOURSE:
NIGHTMARES ON WAX (DJ SET)
FOLAMOUR
THE VISION
TOM TRAGO
DJ BORING
O’FLYNN
TSHA
GRAINGER
FRIDAY, NOVEMBER 8
TRICK:
DEPOT:
LUCIANO
PATRICK TOPPING
KiNK
ELLIOTT ADAMSON
CINTHIE
CONCOURSE:
EATS EVERYTHING
PACO OSUNA
FJAAK
NANCY – LIVE
GREG LORD
ARCHIVE.
OCTAVE ONE LIVE
KETTAMA
SALLY C
BRYAN KESSLER
SMYTH
DADDY DINO
SATURDAY, NOVEMBER 9
HOMO ELECTRIC PRESENT HOMOBLOC:
THE BLACK MADONNA
ROISIN MURPHY – LIVE
SETH TROXLER
HONEY DIJON
LARRY HEARD aka
MR FINGERS LIVE
TODD TERJE
ROBYN (DJ SET)
ROMY
HUNEE
MIDLAND
NICKY SIANO
PALMS TRAX
JAYDA G
HORSE MEAT DISCO
YOUNG MARCO
ARTWORK & LITTLE GAY BROTHER
EROL ALKAN
HAAI
CRAZY P – LIVE
PROSUMER
HONEY SOUNDSYSTEM
GIDEON (NYC DOWNLOW)
IVAN SMAGGHE
LUKE UNABOMBER
HOUSE GOSPEL CHOIR live
HANNAH HOLLAND
LUKE SOLOMUN
DJ PAULETTE
HI FI SEAN
JONJO (SAVAGE)
KATH MCDERMOTT
KISS ME AGAIN
JAYE WARD.
MICHELLE MANETTI
GINA BREEZE
SPRECHEN
PEAK & SWIFT (RENATE)
ADONIS
BLASHA & ALLATT
DAN BEAUMONT
JAMIE BULL
HIGH HOOPS
SUPERNATURE
ANABELLE FRASER
WILL TRAMP
JAY JAY REVLON
GUY WILLIAMS
VEBA
FRIDAY, NOVEMBER 22
APE & METROPOLIS:
DEPOT:
ANDY C
SUB FOCUS B2B WILKINSON
HIGH CONTRAST
DIMENSION
CULTURE SHOCK
MACKY GEE
MEFJUS
RENE LE VICE
ARCHIVE – D&B ALLSTARS:
KINGS OF THE ROLLERS
HYPE & HAZARD
SPY B2B RANDALL B2B BREAKAGE (DUBPLATE STYLE SET)
DILINJA b2b BENNY L
BOU B2B TI B2B LIMITED
BRYAN G B2B DJ DIE B2B JUMPING JACK FROST
NICKY BLACKMARKET B2B NORTH BASE B2B HARRIET JACKSON
STANDARD PROCEDURE
MCS:
IC3
AD
HARIBO
DYNAMITE
CONCOURSE:
GOLDIE
DJ MARKY
CALIBRE
SPECTRASOUL
KANINE
LENZMAN B2B LSB
STATURE B2B ARCANE
MCS:
FOX
DRS
FRIDAY, NOVEMBER 29
ANJUNA BEATS:
ABOVE & BEYOND
AMBER STOMP
AMY WILES
GABRIEL & DRESDEN
GENIX
GRUM
OLIVER SMITH
TINLICKER
TRANCE WAX
SATURDAY, NOVEMBER 30
FEEL MY BICEP:
DEPOT:
JEFF MILLS
BICEP
SPECIAL GUEST: FLOATING POINTS – LIVE
MIDLAND
AVALON EMERSON
WILLOW
BRAME & HAMO
CONCOURSE:
DJ SEINFELD
CALL SUPER
JOSEY REBELLE
AURORA HALAL – LIVE
MOR ELIAN
CROMBY
LNS
ARCHIVE:
808 STATE – LIVE
DJRUM – LIVE
OVERMONO – LIVE
HAAi
HAMMER
JAMES SHINRA
DANIELLE
KRYSKO & GREG LORD
THURSDAY, DECEMBER 5
UNDERWORLD LIVE AT THE WAREHOUSE PROJECT:
UNDERWORLD – LIVE
SPECIAL GUESTS TBA
FRIDAY, DECEMBER 6
PARADISE:
DEPOT:
JAMIE JONES
HOT SINCE 82
NICOLE MOUDABER
RICH NXT
KRYSKO
CONCOURSE:
RICHY AHMED
ILARIO ALICANTE
ENZO SIRAGUSA
LAUREN LO SUNG
ARCHIVE:
KRYSTAL KLEAR
MELE
DETLEF B2B LATMUN
REBUKE
SATURDAY, DECEMBER 21
FATBOY SLIM AT THE WAREHOUSE PROJECT:
FATBOY SLIM
EATS EVERYTHING
JOSH BUTLER
ELI & FUR
MELE
ROUTE 94
PROSPA
COUSN
TUESDAY, DECEMBER 31: NYE
NEW YEARS EVE AT THE WAREHOUSE PROJECT
SPECIAL GUESTS TO BE ANNOUNCED
WEDNESDAY, JANUARY 1: NYD
NEW YEARS DAY AT THE WAREHOUSE PROJECT
SPECIAL GUESTS TO BE ANNOUNCED
SHOWS ALREADY ANNOUNCED:
FRIDAY, SEPTEMBER 20
APHEX TWIN CURATES:
APHEX TWIN
NINA KRAVIZ
ALEKSI PERALA
LEE GAMBLE
33EMYBW (EUROPEAN DEBUT)
RIAN TREANOR
KYOKA
ZULI
SØS GUNVER RYBERG
RENICK BELL
ACRE
SZARE
CROWW
SATURDAY, SEPTEMBER 21
WELCOME TO MAYFIELD:
DISCLOSURE (DJ SET)
MARIBOU STATE – LIVE
ANNIE MAC
DENIS SULTA
MALL GRAB
SKREAM
MELLA DEE
DJ SEINFELD
JAYDA G
KRYSTAL KLEAR
PAUL WOOLFORD
BABA STILTZ
LEON VYNEHALL
KETTAMA
PROSPA
DAN SHAKE
LOUISE CHEN
SHERELLE
JAGUAR
TSHA
KRYSKO
GREG LORD
ZUTEKH DJS
SATURDAY, SEPTEMBER 28
WHP & KALUKI PRESENT:
DEPOT:
LOCO DICE
APOLLONIA
PIRATE COPY & DE LA SWING
PETE ZORBA & CALVIN CLARKE
ARCHIVE:
NASTIA
GUTI
ITALO JOHNSON
OLLI RYDER & LUKE WELSH
CONCOURSE:
RICHY AHMED
SKREAM
WAFF
JOEY DANIEL
BEN STERLING
ALISHA
SATURDAY, OCTOBER 5
METROPOLIS & WAH
CHASE & STATUS (DJ SET)
SASASAS
HOLY GOOF
MY NU LENG + MC DREAD
DARKZY & MC WINDOW KID
DAVID RODIGAN
MOLLIE COLLINS B2B NORTH BASE
ROOM2 DNB ALL STARS
FRICTION & LINGUISTICS
HYBRID MINDS & TEMPZA
K MOTIONZ & TRIGGA
EMERALD
VOLTAGE B2B BOU
DANNY BYRD & AD
LAZ CRU
MARK XTC B2B EXILE
CRAZE
INDIKA
LEVELZ
BASSBOY
TS7
DJ ZINC
NOTION
BARELY LEGAL
CHIMPO
RICH REASON
DUB PHIZIX & STRATEGY
FRIDAY, OCTOBER 18
MURA MASA PRESENTS RAW YOUTH COLLEGE:
MURA MASA
NAO
BLACK MIDI
JOY ORBISON
SPECIAL REQUEST
JACQUES GREENE
VEGYN
TSHA
JADU HEART
COSHA
SPACE AFRIKA
BLEHRIN
NOW WAVE DJS
SPECIAL GUESTS TBA
WEDNESDAY, NOVEMBER 13
FLUME
SPECIAL GUESTS TBC
SATURDAY, NOVEMBER 23
SKEPTA PRESENTS:
SKEPTA
OCTAVIAN
M HUNCHO
FLOHIO
JAYKAE
MIRAA MAY
TIFFANY CALVER
SHERELLE
MAXIMUM
PLACES + FACES
CHLOBOCOP
METRODOME
BLACK JOSH
YUNG OMZ
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